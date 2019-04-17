Григоренко — о голах в пустые ворота: удачное стечение обстоятельств

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о третьем матче серии с «Авангардом» (2:0, 3-0 в серии).



«Так получается, что я снова забрасываю в пустые ворота. Просто удачное стечение обстоятельств. Тренер доверяет, выпускает в конце. Хорошо обороняемся. Когда вратаря нет в воротах, то забивать легче.



Я бы сравнил этот матч с прошлой игрой на нашей арене. По одному сценарию игра развивалась. Мы дотерпели и снова вовремя забили. ЦСКА заслужил победу. Играем терпеливо, верим в систему. Нет задачи бежать вперёд сломя голову. Не было установки строже играть. Получилось, что мы больше играли в атаке. Плюс сегодня у нас было большинство.



Почему не реализовали большинство? Где-то проиграли стыки, где-то шайба прыгала. У Омска очень хорошая бригада меньшинства», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Михаил Григоренко установил рекорд плей-офф КХЛ по голам в пустые ворота