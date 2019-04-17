Хартли — о ЦСКА: во всех лигах богатые и успешные клубы не любят

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после третьей игры серии с ЦСКА (0:2, 0-3 в серии) сказал, что клуб ценит поддержку болельщиков.



«За «Авангард» болеют больше, чем за ЦСКА? Во всех лигах богатые и успешные на протяжении долгого периода времени клубы не любят. Мы ценим поддержку всех болельщиков, особенно учитывая то, что мы переехали из Омска в Балашиху. Наша маленькая арена превратилась в место большого профессионального спорта. У нас потрясающая атмосфера на играх.



Не знаю случая в КХЛ, когда команда отыгрывалась с 0-3, да и по большому счёту меня это не волнует. Главное, чтобы мы отыгрались в этой серии. Будем пытаться. Я доволен игрой, но не доволен результатом. Но в этом бизнесе не оцениваются попытки — только итог», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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