«Даллас» — «Нэшвилл»: Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф «Даллас Старз» принимает «Нэшвилл Предаторз». После первого периода команда из штата Техас ведёт с разгромным счётом 4:0.

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Вторую шайбу хозяев на 5-й минуте в большинстве забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентами выступили Эса Линделль и Джастин Даулинг. Это 2-й гол Радулова в плей-офф. Всего на его счету 3 (2+1) очка в 4 играх при показателе полезности «+3».

Видео гола Радулова также доступно на официальном сайте НХЛ.

«Нэшвилл» ведёт в серии – 2-1. Пятый матч состоится 21 апреля в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене».

«Даллас» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.