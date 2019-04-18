Форвард «Далласа» Хинц повторил достижение Селянне и Курри

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Роопе Хинц. Он стал шестым финским игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить дубль в плей-офф в первый сезон в лиге. Первым подобное достижение покорилось Яри Курри (1981), спустя два года это удалось сделать Теэму Селянне. В XXI веке Нико Капанен (2003), Йоонас Донской (2016) и Каспери Капанен (2017) также отмечались двумя заброшенными шайбами в матче плей-офф в статусе новичка.

На счету Александра Радулова, помимо гола, две минуты штрафа, пять бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 15.43 на льду (3.14 – в большинстве). Денис Гурьянов, Валерий Ничушкин и Антон Худобин участия в матче не принимали.