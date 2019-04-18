Чемпион Запада НХЛ может вылететь из плей-офф вслед за лучшим клубом Востока

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Джареда Беднара. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».

Таким образом, лучший клуб Западной конференции по итогам регулярного чемпионата находится в одном поражении от завершении сезона. Ранее из плей-офф вылетел победитель Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг», всухую проигравший «Коламбус Блю Джекетс», пробившемуся в розыгрыш Кубка Стэнли в последний момент.

Отметим, что и команда, занявшая второе место на Западе, «Сан-Хосе Шаркс», также проигрывает в серии 1-3 «Вегас Голден Найтс» и находится в одной неудаче от вылета из плей-офф.