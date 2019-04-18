Хара — третий самый возрастной игрок в истории НХЛ с победным голом в плей-офф

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 6:4 (2:1, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

Победной шайбой отметился защитник «Бостона» Здено Хара. Словацкий ветеран отличился в матче плей-офф в возрасте 42 лет 30 дней. Хара — третий самый возрастной игрок в истории НХЛ с победным голом в плей-офф.

Рекорд принадлежит бывшему нападающему «Бостона» Марку Рекки, который в 2011 году забил победный гол «Ванкувер Кэнакс» в возрасте 43 лет 125 дней. Второе место занимает Теэму Селянне (42 года 301 день, плей-офф-2013 в составе «Анахайм Дакс»).

Этой весной Здено заключил новый контракт с «Бостоном».