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Жена Малкина намекнула на приезд форварда в сборную России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Жена Малкина намекнула на приезд форварда в сборную России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова выложила в своём «инстаграме» фото с победного для сборной России чемпионата мира 2014 года.

«До встречи», — написала Кастерова.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Анны Кастеровой.

В 2014 году сборная России в финальном матче чемпионата мира победила команду Финляндии (5:2). Шайба воспитанника магнитогорского хоккея стала победной для российской сборной. На том мировом первенстве Малкин провёл четыре матча и набрал 3 (2+1) очка.

В последний раз Евгений выступал за Россию на Кубке мира 2017 года. Вчера, 17 апреля, Малкин освободился для участия в чемпионате мира 2019 года и сообщил, что готов сыграть за национальную команду.

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