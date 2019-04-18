Жена Малкина намекнула на приезд форварда в сборную России

Жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова выложила в своём «инстаграме» фото с победного для сборной России чемпионата мира 2014 года.

«До встречи», — написала Кастерова.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Анны Кастеровой.

В 2014 году сборная России в финальном матче чемпионата мира победила команду Финляндии (5:2). Шайба воспитанника магнитогорского хоккея стала победной для российской сборной. На том мировом первенстве Малкин провёл четыре матча и набрал 3 (2+1) очка.

В последний раз Евгений выступал за Россию на Кубке мира 2017 года. Вчера, 17 апреля, Малкин освободился для участия в чемпионате мира 2019 года и сообщил, что готов сыграть за национальную команду.