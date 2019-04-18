Гусев: хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев заявил, что не получал никаких гарантий участия в плей-офф НХЛ.

«Никаких гарантий участия в плей-офф не было. Сейчас самое главное — это команда, всё ради неё. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу всё, на что способен.



Сыграть в плей-офф было бы очень здорово. Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ. Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча. Думаю, что всё будет становиться лучше и лучше.

В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1». Ранее права на Гусева в НХЛ принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Макфи: Гусев отказался от заработанных бонусов, чтобы приехать в НХЛ