Макфи: Гусева надо было просто подписать, а уже потом разбираться, что он может

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил подписание однолетнего контракта с нападающим Никитой Гусевым.

«Основная цель была подписать его и привезти сюда. В плей-офф может случиться всякое, но его приезд придаст нам хорошей глубины. Хороших игроков слишком много не бывает. Это очень умный игрок. Он крайне хорош в большинстве и вообще настолько хорош, что его надо было просто подписывать и уже потом разбираться, что он может на этом уровне. У него для этого подходящий возраст, и мне понравилось, что он усердно работал, готовившись сюда поехать», — цитирует Макфи официальный сайт НХЛ.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1». Ранее права на Гусева в НХЛ принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».