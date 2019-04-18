Лавиолетт: готовишься выиграть, а в итоге «горишь» 0:4 после 15 минут

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в четвёртом матче серии плей-офф с «Даллас Старз» (1:5, 2-2). Следующий матч состоится в Нэшвилле 21 апреля.

«Готовишься выиграть, а в итоге «горишь» 0:4 после первых 15 минут. Это разочаровывает. Пытаешься отыграться, но в такой момент эмоции могут помешать», — сказал Лавиолетт.

Хозяева повели со счётом 4:0 уже к 14-й минуте. Заброшенные шайбы на счету Роопе Хинца, Александра Радулова, Эндрю Кольяно и Матса Цуккарелло. Во втором периоде Хинц оформил дубль. На 49-й минуте гол престижа забил Роман Йози, отличившись при игре в формате «4 на 4».

На счету Радулова, помимо гола, две минуты штрафа, пять бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 15.43 на льду (3.14 – в большинстве). Денис Гурьянов, Валерий Ничушкин и Антон Худобин участия в матче не принимали.