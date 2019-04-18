Монтгомери: люди не понимали, насколько эффективен «Даллас» в большинстве

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал победу в четвёртом матче серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз» (5:1, 2-2). Три из пяти шайб «звёзды» забросили при игре в большинстве.

«Перенесётся ли результативная игра на следующие матчи? Для нашей команды это правило никогда не работало. Нам надо было вернуться к своему хоккею, и мы это сделали. Сработало большинство, кажется, люди забывают, что в регулярном сезоне мы были десятыми по этому показателю. Из-за последних двух матчей люди не понимали, насколько мы эффективны в этом компоненте. Надо следовать своей игре, это приносит нам успех», — сказал Монтгомери.

Хозяева повели со счётом 4:0 уже к 14-й минуте. Заброшенные шайбы на счету Роопе Хинца, Александра Радулова, Эндрю Кольяно и Матса Цуккарелло. Во втором периоде Хинц оформил дубль. На 49-й минуте гол престижа забил Роман Йози, отличившись при игре в формате «4 на 4».