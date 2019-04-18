Источник: канадский защитник Морган Эллис продолжит карьеру в «Сочи»

Защитник немецкого «Кёльнер Хайе» Морган Эллис в межсезонье станет игроком ХК «Сочи», информирует eishockeynews.de.

В этом сезоне 26-летний защитник забросил 12 шайб и сделал 22 голевые передачи в 52 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+8" и 26 штрафных минутах. В 11 матчах плей-офф на счету уроженца Эллерсли-Байдфорда 4 (0+4) очка при полезности "-5". Для Моргана это был дебютный сезон в чемпионате Германии.

За карьеру в НХЛ Эллис сыграл три матча в сезоне-2015/16 в составе «Монреаль Канадиенс». На протяжении двух сезонов выступал в АХЛ за «Сент-Джон Айс Кэпс» и «Чикаго Вулвз». Сезон-2017/18 отыграл в Швеции в составе «Шеллефтео» и «Ферьестада».

Ранее немецкие СМИ также сообщили, что лучший снайпер чемпионата Германии продолжит карьеру в КХЛ.