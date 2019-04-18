Сборная России заявила 21 игрока на юниорский чемпионат мира 2019 года

Сегодня, 18 апреля, сборная России U18 стартует на юниорском чемпионате мира — 2019. В первом матче на турнире сборная встретится со сверстниками из Словакии.

Состав групп и календарь юниорского чемпионата мира

Перед стартом турнира тренерский штаб команды заявил 18 полевых игроков и троих вратарей, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Илья Горбунов («Белые Медведи»), Всеволод Скотников («Красная Армия»).



Защитники: Николай Буренов («Русские Витязи»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Семен Чистяков («Толпар»), Иван Рогов («Алмаз»), Никита Седов («Реджайна Пэтс»).



Нападающие: Родион Амиров («Толпар»), Егор Брызгалов («Динамо» М), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Тахир Мингачев (ЦСК ВВС), Илья Николаев («Локо»), Василий Подколзин («СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Марат Хуснутдинов («Витязь»).



Оставшиеся два места в заявке, согласно регламенту соревнования, могут быть заполнены за два часа до начала любого матча турнира.