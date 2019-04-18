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Джонс: «Коламбус» не сомневался в Бобровском, даже когда о нём говорили плохо

Джонс: «Коламбус» не сомневался в Бобровском, даже когда о нём говорили плохо
Хоккей / НХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс прокомментировал игру голкипера Сергея Бобровского после победы в первом раунде плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-0). Вратарь победил в серии плей-офф НХЛ впервые в карьере.

«Я очень рад за него. Он был основой нашей команды. Мы никогда не сомневались в нём. Даже когда люди говорили о нём плохие вещи, у нас не возникало сомнений в том, что он может сделать для нас. Мы знали, на что он способен. Кто знает, где бы сейчас был «Коламбус» без Бобровского. Скорее всего, без него нас бы здесь не было», – цитирует Джонса The Athletic.

Команда Джона Тортореллы выбила обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в истории «жакеты» смогли выиграть серию плей-офф. До этого «Блю Джекетс» четыре раза вылетали в первом раунде.

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