18 апреля Андрей Василевский пройдёт медосмотр перед чемпионатом мира

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пройдёт медосмотр, по итогам которого определится вопрос его участия в чемпионате мира в составе сборной России, сообщил агент голкипера Александр Тыжных. Медосмотр пройдёт сегодня, 18 апреля.

«Сегодня у него будет медицинское обследование. Если всё будет нормально, он прилетит в расположение сборной», — цитирует Тыжных ТАСС.

В четырёх матчах серии плей-офф россиянин пропустил 15 голов, отразив 89 бросков из 104. Василевский, который стал лучшим вратарём регулярного чемпионата по количеству побед (39), в серии с «Блю Джекетс» отразил лишь 85,6% бросков. Коэффициент надёжности составил 3,82.

Ранее североамериканский агент Василевского Дэн Мильштейн рассказал, что российский вратарь играл в серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» с травмой.