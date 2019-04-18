«Амур» продлил контракт с Игорем Величкиным. У него ноль голов за 2,5 года

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Игорем Величкиным на один год. Об этом сообщается в «твиттере» клуба.

31-летний форвард в этом сезоне провёл 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7» и 10 штрафных минутах.

За два сезона в хабаровском клубе Величкин не забросил ни одной шайбы. В последний раз Игорь забивал в КХЛ 15 ноября 2016 года, когда защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ на счету Величкина 45 (23+22) баллов в 340 матчах при показателе полезности «-55» и 151 штрафной минуте.

Также годичный контракт с «Амуром» подписал и Антон Лазарев. 28-летний форвард пополнил состав «тигров» по ходу сезона. В 24 матчах за хабаровский клуб Антон набрал 8 (4+4) очков при полезности "-5".