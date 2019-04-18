Коваленко: Сорокин поборется с Василевским за пост номер один в сборной России

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (3-0).

«Не совсем понимаю сетования на то, что команды играют в закрытый хоккей. Нужно отдавать себе отчёт, что это финал, цена победы очень высока. Выигрываешь Кубок Гагарина — и ты в истории, уступаешь в шаге от большой победы — и всё забыто.

В очередной раз убеждаемся, что плей-офф — это время вратарей. Да, голкипер «Авангарда» Игорь Бобков в нынешнем сезоне совершил прорыв и вошёл в число лучших в КХЛ. Но его оппонент Илья Сорокин на вершине КХЛ уже два-три сезона, видно, что он созрел для больших побед. Два кряду матча на ноль в финале — очень серьёзный результат. На мой взгляд, Сорокин — главный претендент на трофей самого ценного игрока плей-офф-2019.

Как известно, в НХЛ освободился один из лучших голкиперов лиги Андрей Василевский из «Тампы». Думаю, именно с ним Сорокин поборется за пост номер один в воротах национальной команды — с хорошими шансами на успех», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.