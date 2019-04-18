Кожевников: «Авангард» всё делает правильно, ему не хватает везения

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о развитии событий в финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» (3-0).

«Думаю, что всё дело в обороне ЦСКА и Сорокине. Моменты у „Авангарда“ есть, но он не может их использовать. Шансов у них хватает, но красно-синие ответственно играют в обороне. Поэтому шансов у „ястребов“ мало.

В чём нужно добавить Омску? В везении. Они вроде всё делают правильно, но оборона и вратарь ЦСКА играют просто замечательно. Шайба попадает то в майку, то в край амуниции, и это говорит об уровне Сорокина. «Армейцы» близки к победе, но хоккей — такая игра, в которой есть примеры того, как команды отыгрывались с такого счёта. Думаю, что они будут цепляться. Счета-то небольшие. Где-то им не хватает везения. В последних матчах они пропускают в пустые ворота. Может быть, завтра «ястребам» повезёт. Хотелось бы, чтобы финал был подольше. У “Авангарда” есть отличное подспорье для того, чтобы зацепить игру. А там, может быть, у них и дальше пойдёт.

Отмена гола Зернова? Там явно не было гола, шайба была забита коньком. Вообще, судейство в серии безобразное. Но в этом моменте ничего не скажешь: там было видно, что Зернов развернул конёк. Как раньше говорили: надо забивать нормальные голы, тогда не будет споров", — сказал Кожевников «Чемпионату».