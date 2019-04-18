«Салават» заключил новый контракт с Захаром Арзамасцевым

«Салават Юлаев» заключил новый контракт с защитником Захаром Арзамасцевым, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

В этом сезоне 26-летний защитник забросил 9 шайб и сделал 15 результативных передач в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+8" и 6 минутах штрафного времени. В 16 матчах плей-офф на счету защитника 3 (1+2) очка при полезности "+1".

Следующий сезон станет для Захара пятым в стане уфимцев. В составе «Салавата» Арзамасцев дважды становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2015/16 и 2018/19).

За карьеру в КХЛ защитник также защищал цвета таких клубов, как новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Локомотив» и «Северсталь». В общей сложности он сыграл в КХЛ 526 матчей.