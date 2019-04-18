Харийс Витолиньш покинул «Давос»

Швейцарский хоккейный клуб «Давос» назначил Кристиана Вонвельда на роль нового главного тренера, информирует официальный сайт команды. В качестве помощника приглашён Вальтери Иммонен, поиск остальных членов тренерского штаба пока продолжается.



Таким образом, швейцарский клуб покинул Харийс Витолиньш. Известный специалист сумел сохранить с командой место в высшем дивизионе, переиграв «Рапперсвилль» в серии за шанс остаться в элите.



Витолиньш c 2008 по 2018 год занимал пост помощника главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России. Уроженец Риги дважды побеждал с бело-голубыми в Кубке Гагарина (2013 и 2014), а также выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

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