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Видеообзор четвёртого матча серии «Колорадо» — «Калгари»

Видеообзор четвёртого матча серии «Колорадо» — «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Джареда Беднара. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Счёт в начале второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» открыл форвард гостей Элиас Линдхольм. На 47-й минуте Дерек Райан укрепил преимущество «огоньков». Однако «лавины» сумели восстановить равновесие, отличились Ти Джей Комфер и Микко Рантанен. В дополнительное время Рантанен оформил дубль, воспользовавшись идеальной передачей Карла Сёдерберга.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова шесть силовых приёмов за 20 минут 53 секунды.

Следующий матч состоится в Калгари 20 апреля, начало – в 5:00 мск.

«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии 3-1
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