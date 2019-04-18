Грубауэр — о победе над «Калгари»: это было круто, мы нашли способ сравнять счёт

Голкипер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ, 3-1 в серии).



«Это было круто. Мы нашли способ сравнять счёт, а затем добились победы. Мы нейтрализовали большинство, а затем получили хороший шанс забить и воспользовались им», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт в начале второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» открыл форвард гостей Элиас Линдхольм. На 47-й минуте Дерек Райан укрепил преимущество «огоньков». Однако «лавины» сумели восстановить равновесие, отличились Ти Джей Комфер и Микко Рантанен. В дополнительное время Рантанен оформил дубль, воспользовавшись идеальной передачей Карла Сёдерберга.