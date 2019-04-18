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Курносов: «Салават» достиг с Цулыгиным договорённости по новому контракту

Курносов: «Салават» достиг с Цулыгиным договорённости по новому контракту
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал, что клуб достиг договорённости о новом контракте с главным тренером Николаем Цулыгиным.

«Достигли договорённости с Николаем Леонидовичем, контракт с ним будет продлён», — сообщил функционер в интервью телеканалу БСТ.

Для Николая Цулыгина это был дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге в должности главного тренера. Под его руководством уфимская команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 62 матчах. На пути к финалу конференции башкирский клуб прошёл магнитогорский «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1). Нынешний контракт Цулыгина истекает в конце сезона.

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