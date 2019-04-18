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Стал известен состав юниорской сборной России на дебютный матч ЮЧМ

Стал известен состав юниорской сборной России на дебютный матч ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав юниорской сборной России на дебютный матч чемпионата мира 2019 года с командой Словакии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Напомним, встреча Россия — Словакия пройдёт сегодня, 18 апреля, начало игры — в 16:30 мск.

Сборная России:

Скотников (Аскаров);
Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;
Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;
Седов — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Гущин;
Брызгалов, Мингачев, Грошев.

Календарь группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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