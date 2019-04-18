Стал известен состав юниорской сборной России на дебютный матч ЮЧМ

Стал известен состав юниорской сборной России на дебютный матч чемпионата мира 2019 года с командой Словакии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Напомним, встреча Россия — Словакия пройдёт сегодня, 18 апреля, начало игры — в 16:30 мск.



Сборная России:



Скотников (Аскаров);

Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;

Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;

Седов — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Гущин;

Брызгалов, Мингачев, Грошев.



Календарь группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года