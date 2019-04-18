Стал известен состав юниорской сборной России на дебютный матч чемпионата мира 2019 года с командой Словакии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Напомним, встреча Россия — Словакия пройдёт сегодня, 18 апреля, начало игры — в 16:30 мск.
Сборная России:
Скотников (Аскаров);
Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;
Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;
Седов — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Гущин;
Брызгалов, Мингачев, Грошев.
Календарь группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года
Стал известен состав юниорской сборной России на дебютный матч ЮЧМ