Акользин: у «Авангарда» мало шансов, всё-таки ЦСКА посильнее

Нападающий сборной Казахстана и астанинского «Барыса» Павел Акользин поделился мнением о фаворите Кубка Гагарина и рассказал о подготовке к ЧМ-2019.



«Настроение хорошее. У нас был длительный перерыв, больше 10 дней, поэтому отдохнули. Сейчас тренируемся, готовимся в штатном режиме. За финалом Кубка Гагарина слежу, я и полуфиналы смотрел. Мне кажется, у „Авангарда“ мало шансов, всё-таки ЦСКА посильнее.



Почему Казахстан три года не может вернуться в элиту ЧМ? Наверное, чуть-чуть удачи не хватает. В прошлом году в Будапеште сделали всё возможное, но где-то не подфартило. Всё решилось в двух последних матчах уже без нашего участия. Что касается других чемпионатов мира, не знаю, не участвовал. Насколько помню, там тоже всё зависело от других команд. Я думаю, пора уже брать всё в свои руки и выигрывать все матчи, чтобы не было вопросов», — цитирует игрока Шайба.kz.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.