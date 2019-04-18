Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига рассказал, каких хоккеистов рассчитывает увидеть на чемпионате мира после их вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Я очень заинтересован в появлении Ондржея Палата и Доминика Симона, в национальную команду также приглашён Ян Рутта. Мы работаем над этим.
Нам нужны изменения в игре сборной и новые игроки. Пока в нашем хоккее слишком много ошибок и нам не хватает класса», — приводит слова Ржиги Isport.cz.
Защитник Ян Рутта и нападающий Ондржей Палат представляют «Тампа-Бэй Лайтнинг», форвард Доминик Симон — «Питтсбург Пингвинз». 28-летний Палат в регулярном чемпионате НХЛ набрал 34 (8+26) балла, 24-летний Симон — 28 (8+20) очков. 28-летний Рутта провёл за основную команду «Тампы» лишь 14 игр в регулярке, но отыграл весь плей-офф.
Календарь ЧМ-2019 по хоккею
Ржига пригласил в сборную Чехии Палата, Рутту и Симона