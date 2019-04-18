Путин призвал французских бизнесменов поддержать участие в КХЛ клуба из Франции

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса пригласил бизнесменов посодействовать участию французских хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге.



«Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой бы не помешала поддержка деловых кругов, в данном случае деловых кругов Франции. Я имею ввиду чисто гуманитарный вопрос, далекий от бизнеса совсем, он больше относится к спорту. Я имею ввиду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги», — приводит слова Путина ТАСС.



Напомним, в Континентальной хоккейной лиги пока нет клубов из Франции. Ранее лигой велись переговоры по данному вопросу, но успехом не увенчались.

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