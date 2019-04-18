Андрей Свечников не сыграет в четвёртом матче с «Вашингтоном»

Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников не сыграет в четвёртом матче серии (1-2) розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа. Российский хоккеист принимал участие в утренней тренировке, но на нём была надета «юниорская» маска с полной защитой.



Напомним, Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3 ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.

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