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Сидни Кросби не сыграет за Канаду на чемпионате мира 2019 года

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сидни Кросби не сыграет за Канаду на чемпионате мира 2019 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отказался от игры за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Напомним, его партнёр по команде Евгений Малкин уже сообщил о желании помочь сборной России на турнире.

«Не поеду на чемпионат мира. Хочу полностью использовать возможность для отдыха. У меня нет серьёзных травм, но я становлюсь старше и хочу больше отдыхать», — приводит слова Кросби в своём «твиттере» североамериканский журналист Джонатан Бомбулье.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 31-летний Кросби принял участие в 79 матчах, записав в актив 100 (35+65) баллов при показателе полезности "+18". В четырёх играх Кубка Стэнли Кросби сделал одну результативную передачу.

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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