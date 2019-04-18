Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отказался от игры за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Напомним, его партнёр по команде Евгений Малкин уже сообщил о желании помочь сборной России на турнире.
«Не поеду на чемпионат мира. Хочу полностью использовать возможность для отдыха. У меня нет серьёзных травм, но я становлюсь старше и хочу больше отдыхать», — приводит слова Кросби в своём «твиттере» североамериканский журналист Джонатан Бомбулье.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 31-летний Кросби принял участие в 79 матчах, записав в актив 100 (35+65) баллов при показателе полезности "+18". В четырёх играх Кубка Стэнли Кросби сделал одну результативную передачу.
Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года
Сидни Кросби не сыграет за Канаду на чемпионате мира 2019 года