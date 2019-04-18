«Спартак» подписал новый контракт с Антоном Злобиным

Нападающий московского «Спартака» Антон Злобин заключил новый контракт с клубом, информирует официальный сайт красно-белой команды. 26-летний Злобин согласился на квалификационное предложение и проведёт в московском коллективе следующие два сезона.



Злобин пополнил состав «Спартака» в ноябре 2018 года. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард принял участие в 30 встречах, записав на свой счёт 4 (2+2) балла при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 минут за игру. В шести встречах Кубка Гагарина форвард отметился двумя заброшенными шайбами.



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