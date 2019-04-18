«Автомобилист» заключил новый контракт с Дэном Секстоном

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Дэном Секстоном, информирует официальная страница команды в социальной сети «ВКонтакте». 31-летний форвард поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В 70 матчах текущего сезона Дэн набрал 61 (27+34) очко, из которых 8 (2+6) — в плей-офф. В розыгрыше Кубка Гагарина он стал лучшим бомбардиром “Автомобилиста”. Кроме того среди нападающих у него лучший в екатеринбургской команде показатель полезности "+23".



Всего в Континентальной хоккейной лиге Секстон сыграл 271 матч, в которых набрал 231(80+151) очко. Нападающий — обладатель бронзовых медалей чемпионата мира 2015 года в составе сборной США.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Директор «Автомобилиста» отказался комментировать слухи об интересе к Дацюку