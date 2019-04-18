«Трактор» сделал квалификационное предложение Кравцову и сохранит на него права

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сделал квалификационное предложение нового контракта своему нападающему Виталию Кравцову, информирует официальный сайт команды. Таким образом, согласно регламенту КХЛ, права на форварда в лиге останутся за «Трактором».



Напомним, 19-летний нападающий в следующем сезоне планирует выступать в Национальной хоккейной лиге за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В этом сезоне 19-летний форвард забросил 8 шайб и сделал 13 результативных передач в 50 матчах регулярного чемпионата. В 4 матчах серии с «Автомобилистом» Виталий отметился 2 (0+2) очками.



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Источник: Шестёркин и Кравцов договорились о контрактах с «Нью-Йорк Рейнджерс»