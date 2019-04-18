«Нефтехимик» подписал новый контракт с Шиксатдаровым

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новое соглашение с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым, информирует официальный «твиттер» команды. 24-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Шиксатдаров принял участие в 38 матчах за основную команду «Нефтехимика», записав на свой счёт 8 (6+2) баллов при показателе полезности "-5" и 44 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 13 минут за встречу. Шиксатдаров защищает цвета «Нефтехимика» на протяжении четырёх последних сезонов.



Напомним, в чемпионате-2018/19 «Нефтехимик» не сумел попасть в число участников розыгрыша Кубка Гагарина, заняв десятое место на Востоке.

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