Слушание по делу Войнова пройдёт 29 апреля

Слушание по делу защитника Вячеслава Войнова пройдёт 29 апреля, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Лиза Диллман. Напомним, апелляцию по делу российского хоккеиста подала Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги. Апелляция будет рассмотрена беспристрастным арбитром.



Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

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