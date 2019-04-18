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Василевский: победа в регулярном чемпионате не помогает выигрывать в плей-офф

Василевский: победа в регулярном чемпионате не помогает выигрывать в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился впечатлениями от вылета своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «молнии» выиграли регулярный чемпионат, но в серии с «Коламбус Блю Джекетс» не сумели взять ни одного матча (0-4).

«Мы опустошены. Трофей за победу в регулярном чемпионате не может никому помочь выиграть в плей-офф. К этому необходимо выкладываться полностью и иметь правильное отношение к плей-офф», — приводит слова Василевского североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».

В четырёх матчах серии плей-офф россиянин пропустил 15 голов, отразив 89 бросков из 104. Василевский, который стал лучшим вратарём регулярного чемпионата по количеству побед (39), в серии с «Блю Джекетс» отразил лишь 85,6% бросков. Коэффициент надёжности составил 3,82.

Напомним, Василевский планирует приехать в сборную России для участия в чемпионате мира

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