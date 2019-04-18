Сборная России взяла верх над Швейцарией в рамках подготовки к ЧМ

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, встреча завершилась со счётом 5:2.



Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте — точным броском отметился российский нападающий Дамир Жафяров. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали Алессио Бертаджия и Динар Хафизуллин. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва забросили ещё дважды усилиями Александра Барабанова и Дениса Алексеева, на что Швейцария ответила ещё одним голом Бертаджии, оформившего дубль. Точку в матче поставил точный бросок Анатолия Голышева в пустые ворота Швейцарии.

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года