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Сборная России взяла верх над Швейцарией в рамках подготовки к ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России взяла верх над Швейцарией в рамках подготовки к ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, встреча завершилась со счётом 5:2.

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте — точным броском отметился российский нападающий Дамир Жафяров. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали Алессио Бертаджия и Динар Хафизуллин. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва забросили ещё дважды усилиями Александра Барабанова и Дениса Алексеева, на что Швейцария ответила ещё одним голом Бертаджии, оформившего дубль. Точку в матче поставил точный бросок Анатолия Голышева в пустые ворота Швейцарии.

Товарищеские матчи (сборные)
18 апреля 2019, четверг. 19:30 МСК
Россия
5 : 2
2:1, 2:1, 1:0
Швейцария
1:0 – Жафяров (Барабанов) – 10:14 (5x5), 1:1 – Бертаджия – 17:50 (5x5), 2:1 – Хафизуллин (Ткачёв, Плотников) – 18:31 (5x4), 3:1 – Барабанов (Ткачёв, Плотников) – 35:47 (5x4), 4:1 – Алексеев (Якупов) – 36:45 (4x4), 4:2 – Бертаджия (Фрик) – 39:38 (5x5), 5:2 – Голышев – 57:34 (en)

Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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