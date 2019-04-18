Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»

Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).



«Вернётся ли Свечников в строй до конца серии? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Было ли у него диагностировано сотрясение мозга? Данный вопрос лучше задавать другим людям. Мы принимаем все меры предосторожности и просто следуем протоколу. Так что я не знаю, было ли у него диагностировано сотрясение. Я вам этого сказать не могу. Я лишь знаю, что он выглядел и чувствовал себя на удивление хорошо», — сказал главный тренер клуба Роб Бриндамор.



Напомним, Свечников получил повреждение после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3 ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.

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