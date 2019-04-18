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Стэмкос: игрокам «Тампы» нужно было не только говорить, но и делать

Стэмкос: игрокам «Тампы» нужно было не только говорить, но и делать
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от вылета своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «молнии» выиграли регулярный чемпионат, но в серии с «Коламбус Блю Джекетс» не сумели взять ни одного матча (0-4).

«У нас было весьма много побед в этом сезоне, но этого оказалось недостаточно. Никто из наших хоккеистов не удовлетворён результатом.

Мы знаем стандарты и много говорим. Но нужно не только говорить правильные вещи, но выходить на лёд и делать эти вещи. Мы этого не сделали», – приводит слова хоккеиста североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

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