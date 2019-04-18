Стэмкос: игрокам «Тампы» нужно было не только говорить, но и делать

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от вылета своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «молнии» выиграли регулярный чемпионат, но в серии с «Коламбус Блю Джекетс» не сумели взять ни одного матча (0-4).



«У нас было весьма много побед в этом сезоне, но этого оказалось недостаточно. Никто из наших хоккеистов не удовлетворён результатом.



Мы знаем стандарты и много говорим. Но нужно не только говорить правильные вещи, но выходить на лёд и делать эти вещи. Мы этого не сделали», – приводит слова хоккеиста североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».



Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

Лидера НХЛ вынесли в плей-офф 4-0! В крах «Тампы» могли поверить только безумцы «Мы тебя не больно зарежем. Чик — и ты уже на небесах».