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ЮЧМ-2019: Канада отыгралась со счёта 0:3 и победила Финляндию

ЮЧМ-2019: Канада отыгралась со счёта 0:3 и победила Финляндию
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады одержала волевую победу над командой Финляндии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:3.

К 22-й минуте сборная Канады пропустила от Финляндии три гола: авторами заброшенных шайб стали Аку Рятю, Антти Саарела и Антон Лунделль. Канадский коллектив уже во втором периоде отыграл два гола усилиями Джеймисона Риза и Алекса Ньюхука. В заключительном периоде финская команда пропустила ещё три шайбы: удачные броски записали в актив Пейтон Кребс и Брейдон Трейси, оформивший дубль.

Напомним, сборная России в своей дебютной игре на юниорском чемпионате мира оказалась сильнее сборной Словакии, победив со счётом 6:3.

U18 ЧМ-2019
18 апреля 2019, четверг. 20:30 МСК
Канада U18
5 : 3
0:2, 2:1, 3:0
Финляндия U18
0:1 – Рятю – 07:27 (5x5), 0:2 – Саарела (Симонтайваль) – 11:59 (5x3), 0:3 – Лунделль (Тиексола, Туомисто) – 21:01 (5x5), 1:3 – Риз – 24:55 (4x5), 2:3 – Ньюхук (Корчак) – 29:42 (5x5), 3:3 – Трейси (Кребс) – 43:57 (5x4), 4:3 – Трейси (Зари) – 54:31 (5x5), 5:3 – Кребс (Холлоуэй) – 59:29 (en)
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