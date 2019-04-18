ЮЧМ-2019: Канада отыгралась со счёта 0:3 и победила Финляндию

Сборная Канады одержала волевую победу над командой Финляндии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:3.



К 22-й минуте сборная Канады пропустила от Финляндии три гола: авторами заброшенных шайб стали Аку Рятю, Антти Саарела и Антон Лунделль. Канадский коллектив уже во втором периоде отыграл два гола усилиями Джеймисона Риза и Алекса Ньюхука. В заключительном периоде финская команда пропустила ещё три шайбы: удачные броски записали в актив Пейтон Кребс и Брейдон Трейси, оформивший дубль.



Напомним, сборная России в своей дебютной игре на юниорском чемпионате мира оказалась сильнее сборной Словакии, победив со счётом 6:3.