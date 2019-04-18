И. Воробьёв: ребята в сборной нормально поработали, но хоккей — игра ошибок

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с командой Швейцарии в рамках Еврочелленджа (6:3).



«Нормально поработали ребята, хорошая победа. Обе стороны порадовали сочинских болельщиков. Погода здесь сегодня не очень, поэтому они не зря пришли на хоккей. Хорошо, что выиграли.



Хоккей – игра ошибок. В любой игре есть, что нужно усиливать и улучшать.



Почему было семь защитников и 13 нападающих? По защитникам мы исходим из того, как мы будем играть на чемпионате мира. Мы пока думаем над этим, смотря, кто будет в составе. Пока так.



Дебют Георгиева? Отличный игрок», — приводит слова Воробьёва официальный сайт Федерации хоккея России.



Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года



Россия впечатлила перед ЧМ. Что будет, когда приедут наши звёзды? Швейцария не доставила особых проблем молодой команде Ильи Воробьёва.