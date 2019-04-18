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Голышев: я особо форму не сбавлял, пауза была всего 3-4 дня

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Голышев: я особо форму не сбавлял, пауза была всего 3-4 дня
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Анатолий Голышев поделился впечатлениями от выигранного матча с командой Швейцарии (6:3) в рамках Еврочелленджа.

«Нельзя сказать, что у нас все получалось. Были ошибки, но они бывают всегда. Смогли забить, в обороне действовали не так плохо. Есть что исправлять. Швейцарцы особо ничем не удивили. Мы разбирали их тактику, получилось предложить им свою игру – победили.

Успел ли я набрать форму? Да я особо не сбавлял. Пауза была 3-4 дня, потом начал кататься. Сборы идут, и хорошая атмосфера с команде, на позитиве.

Игра с Коршковым и Красковским? Пару лет назад мы с ними играли в Челябинске против французов. Уже есть взаимопонимание, тактика. Надеюсь, с каждым матчем играем всё лучше», — цитирует форварда официальный сайт ФХР.

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