Голышев: я особо форму не сбавлял, пауза была всего 3-4 дня

Нападающий сборной России Анатолий Голышев поделился впечатлениями от выигранного матча с командой Швейцарии (6:3) в рамках Еврочелленджа.



«Нельзя сказать, что у нас все получалось. Были ошибки, но они бывают всегда. Смогли забить, в обороне действовали не так плохо. Есть что исправлять. Швейцарцы особо ничем не удивили. Мы разбирали их тактику, получилось предложить им свою игру – победили.



Успел ли я набрать форму? Да я особо не сбавлял. Пауза была 3-4 дня, потом начал кататься. Сборы идут, и хорошая атмосфера с команде, на позитиве.



Игра с Коршковым и Красковским? Пару лет назад мы с ними играли в Челябинске против французов. Уже есть взаимопонимание, тактика. Надеюсь, с каждым матчем играем всё лучше», — цитирует форварда официальный сайт ФХР.

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