Плотников: у сборной был перебор с передачами, хотели красивее сыграть

Нападающий сборной России Сергей Плотников поделился эмоциями от выигранного матча с командой Швейцарии (5:2) в рамках Еврочелленджа.



«Хочется большего — мог забить, хотелось не пропускать. Всей командой здорово играли, постоянно атаковали, агрессивно действовали в своей зоне — это именно то, что нам нужно, и будет помогать в следующих играх. Наша оборона сыграла хорошо. В своей зоне мы агрессивно отбирали шайбу и начинали атаку — это то, что нам нужно.



Все успели отдохнуть, и мы продолжаем готовиться. У нас остались силы и хорошая физическая форма. В этих играх мы не будем стоять, будем двигаться.



Перебор с передачами был, хотели красивее сыграть. В следующих матчах будем об этом говорить. Просто все равно все хотят показать себя с лучшей стороны — показывают обыгрыш, борьбу и красивые передачи», — цитирует форварда официальный сайт ФХР.

Россия впечатлила перед ЧМ. Что будет, когда приедут наши звёзды? Швейцария не доставила особых проблем молодой команде Ильи Воробьёва.