Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Плотников: у сборной был перебор с передачами, хотели красивее сыграть

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Плотников: у сборной был перебор с передачами, хотели красивее сыграть
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Сергей Плотников поделился эмоциями от выигранного матча с командой Швейцарии (5:2) в рамках Еврочелленджа.

«Хочется большего — мог забить, хотелось не пропускать. Всей командой здорово играли, постоянно атаковали, агрессивно действовали в своей зоне — это именно то, что нам нужно, и будет помогать в следующих играх. Наша оборона сыграла хорошо. В своей зоне мы агрессивно отбирали шайбу и начинали атаку — это то, что нам нужно.

Все успели отдохнуть, и мы продолжаем готовиться. У нас остались силы и хорошая физическая форма. В этих играх мы не будем стоять, будем двигаться.

Перебор с передачами был, хотели красивее сыграть. В следующих матчах будем об этом говорить. Просто все равно все хотят показать себя с лучшей стороны — показывают обыгрыш, борьбу и красивые передачи», — цитирует форварда официальный сайт ФХР.

Россия впечатлила перед ЧМ. Что будет, когда приедут наши звёзды?
Швейцария не доставила особых проблем молодой команде Ильи Воробьёва.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент