Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов подвёл итоги выигранного матча со Словакией (6:3) на ЮЧМ.
«Пропустили три шайбы в меньшинстве, хотя уделяем этому компоненту большое внимание. Будем продолжать работать над этим.
Наша задача — не только продолжать забивать, но и наладить игру в обороне. Три шайбы для нас — это очень много, не имеем права столько пропускать. Игровая дисциплина хромала. На игроков меньшинства выпала львиная доля игрового времени — на Шешина, Хуснутдинова, Амирова, им было тяжело.
Подколзин и Николаев столкнулись в ходе игры — у обоих было много игрового времени, они подустали. Техническая ошибка в катании на фоне усталости — оба хотели отработать назад, вернуться в оборону, но столкнулись. Бывает. Чувствуют себя нормально.
У Латвии хорошая команда — они играют в чемпионате Латвии, побеждали в этом сезоне профессиональные команды. Могу сказать, что нам не будет легко. Игроки физически сильные, крупные, умеют играть в хоккей. Здесь каждая команда настраивается на любой матч на сто процентов, случайных соперников тут нет.
Игровое время вратарей? Планируем, что в следующем матче сыграет Аскаров. Дальше посмотрим», — цитирует Филатова официальный сайт ФХР.
Филатов — о дебютной игре ЮЧМ: не имеем права столько пропускать