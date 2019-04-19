Овечкин вышел на 26-е место в истории по голам в плей-офф, догнав Малкина

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Подходит к концу второй период, счёт равный – 1:1. В составе гостей в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. Ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Это его 63-я шайба за карьеру в плей-офф. По этому показателю он вышел на 26-е место в истории лиги, догнав Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз».Лидером с 122 голами является Уэйн Гретцки.

«Вашингтон» ведёт в серии 2-1. Её победитель в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам регулярного сезона «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, набрав 104 очка. «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.