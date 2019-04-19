«Каролина» забила после неудачной игры Овечкина

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Подходит к концу третий период, «ураганы» впереди – 2:1. В конце второго игрового отрезка отличился форвард хозяев Теуво Терявяйнен. Атака началась с того, что защитник «Харрикейнз» выбросил шайбу из своей зоны. Александр Овечкин, уходящий на скамейку запасных, попытался её перехватить, но не смог.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Вашингтон» ведёт в серии 2-1. Её победитель в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам регулярного сезона «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, набрав 104 очка. «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.