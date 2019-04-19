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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Каролину», счёт в серии – 2-2

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Каролину», счёт в серии – 2-2
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:2.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Уоррен Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен.

На счету Овечкина, помимо гола, показатель полезности «-1», 2 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 21.33 на льду (5.24 – в большинстве). У Дмитрия Орлова результативная передача, «-2», 2 броска и силовой приём за 21.41. У Евгения Кузнецова 4 броска за 16.18 (3.22 – в большинстве).

Андрей Свечников из-за травмы участия в матче не принимал.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Вашингтоне 21 апреля, начало – 3:00 мск.

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19 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Фёгеле (Славин, Уильямс) – 00:17 (5x5), 1:1 – Овечкин (Орлов, Эллер) – 30:35 (5x4), 2:1 – Терявяйнен (Нидеррайтер, Ахо) – 39:32 (5x5)
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