Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Каролину», счёт в серии – 2-2

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:2.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Уоррен Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен.

На счету Овечкина, помимо гола, показатель полезности «-1», 2 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 21.33 на льду (5.24 – в большинстве). У Дмитрия Орлова результативная передача, «-2», 2 броска и силовой приём за 21.41. У Евгения Кузнецова 4 броска за 16.18 (3.22 – в большинстве).

Андрей Свечников из-за травмы участия в матче не принимал.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Вашингтоне 21 апреля, начало – 3:00 мск.

«Каролина» забила после неудачной игры Овечкина