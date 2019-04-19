Овечкин пытался разобраться с виновником травмы Оши

В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:2. На 55-й минуте травму получил форвард гостей Ти Джей Оши после того, как его на борт толкнул Уоррен Фёгеле. Игроку «ураганов» выписали двухминутный штраф. Александр Овечкин пытался разобраться с ним, но путь преградили судьи.

Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Уоррен Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Вашингтоне 21 апреля, начало – 3:00 мск.

По итогам регулярного сезона «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, набрав 104 очка. «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.