Форвард «Виннипега» нечаянно выбил шайбу с линии чужих ворот

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 3:2. При счёте 2:0 в пользу «Джетс» в середине второго периода форвард хозяев Кевин Хейз мог увеличить преимущество, но вместо этого нечаянно выбил шайбу с линии чужих ворот. После этого «блюзмены» не только отыгрались, но и вырвали победу.

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Счёт уже на 12-й секунде открыл форвард хозяев Адам Лаури. На 14-й минуте Хейз увеличил преимущество «Джетс». В начале третьего периода Райан О’Райлли сократил отставание. Впоследствии Брэйден Шенн восстановил паритет. Победу «блюзменам» принёс Джейден Шварц, отличившийся за 15 секунд до окончания основного времени.

«Блюз» повели в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 21 апреля, начало – 2:00 мск.