Смит забил после «слепого» броска из-за ворот рикошетом от клюшки Карлссона

В пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вегас Голден Найтс». В начале третьего периода «акулы» впереди, счёт 3:1. В составе «золотых рыцарей» на 20-й минуте отличился Райлли Смит. Он нанёс бросок из-за ворот, и шайба рикошетом от клюшки Эрика Карлссона попала в ворота Мартина Джонса.

Видео гола можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Счёт на второй минуте открыл Томаш Гертл. В середине первого периода преимущество увеличил Логан Кутюр. Смит отличился в большинстве при игре в формате «5 на 4». На 33-й минуте голом отметился Баркли Гудроу.

«Вегас» впереди в серии 3-1.

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Хосе» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 101 очко. «Вегас» (93) стал седьмым.