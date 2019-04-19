Главный тренер «Вашингтона»: Оши не сыграет в ближайшее время

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после матча с «Каролиной Харрикейнз» (1:2) рассказал о состоянии получившего травму Ти Джея Оши.

«Он не сыграет в ближайшее время», — цитирует Рирдена NBC Sports Capitals.

Ти Джей Оши получил травму на 55-й минуте после того, как его на борт толкнул Уоррен Фёгеле. Игроку «ураганов» выписали двухминутный штраф.

Счёт уже на 17-й секунде открыл Фёгеле. В середине второго периода в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Александр Овечкин. В конце игрового отрезка «Каролину» вновь вперёд вывел Теуво Терявяйнен.

Счёт в серии стал равным – 2-2. Следующий матч состоится в Вашингтоне 21 апреля, начало – в 3:00 мск.

По итогам регулярного сезона «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, набрав 104 очка. «Каролина» заняла седьмое место в турнирной таблице с 99 баллами в активе.